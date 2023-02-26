https://news.day.az/politics/1541584.html Ходжалинский геноцид – одна из самых горьких трагедий - Джахит Багчи
Ходжалинский геноцид – одна из самых горьких трагедий - Джахит Багчи
Ходжалинский геноцид - одна из самых горьких трагедий.
Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Посол отметил, что Ходжалы - это варварское преступление, не соответствующее человечности.
Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.
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