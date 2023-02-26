Армения по-прежнему заинтересована в продолжении злоупотребления Лачинской дорогой.

Как передает Day.Az, об этом сказал в воскресенье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов при посещении памятника Холджалинскому геноциду.

Министр отметил, что в подходе Армении есть противоречия. Армения отказалась от предложения установить контрольно-пропускные пункты между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.