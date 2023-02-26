ОО "Региональное Развитие" организовало флешмоб "Справедливость Ходжалы!"

Общественное объединение "Региональное Развитие" организовало флешмоб "Справедливость Ходжалы!".

Как передает Day.Az, по инициативе общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева в рамках международной кампании "Справедливость Ходжалы!" 25 февраля с участием волонтеров проведен флешмоб, посещен памятник "Зов матери".

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.