Исламский банк развития гордится членством Азербайджана в этой структуре, и наша страна, всегда являясь активной участницей, вносит большой вклад в деятельность ИБР.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 26 февраля в Баку.

Подчеркнув, что сотрудничество между Исламским банком развития и Азербайджаном имеет успешную историю, Мухаммад Сулейман Аль-Джассер отметил важность реализуемых совместных проектов с точки зрения развития экономики, в том числе инфраструктуры в стране, и сказал, что существует большой потенциал для расширения взаимодействия.

Подчеркнув, что банк также проявляет интерес к перспективным проектам в рамках "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030", Мухаммад Сулейман Аль-Джассер отметил возможность сотрудничества в будущем в торговой и инвестиционной сферах. Он заявил, что успешный опыт, накопленный Азербайджаном в различных сферах, в том числе в сфере "Электронного правительства", может быть применен банком в других странах.