Ой, сочинский Капитан Очевидность по кличке Затулин объявился!

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена интересная публикация про интервью Константина Затулина армянскому изданию, которое армяне назвали "сенсационным". Представляем вашему вниманию текст публикации:

Константин Затулин (помните такого депутата Госдумы, проармянского "сына гадрутского пограничника"?) дал интервью армянскому изданию, где как боженька сыграл Капитана Очевидность. Удивительно, что армяне подают его слова как некую сенсацию.

"Отставка Варданяна стала результатом прессинга со стороны Азербайджана", - говорит Затулин. Да ладно? Прямо удивлены.

"Варданян недооценил трудности, с которыми ему придется столкнуться в Карабахе", - продолжает Затулин. И снова ооооочень удивлен. Неужели? А Рубен и его кураторы в Москве думали, что в Баку будут сидеть и наблюдать?

"Россия, постоянно отрицая свою причастность к "назначению" Варданяна, оказала медвежью услугу и себе, и ему", - отмечает Затулин. И снова очевидное. А что, кто-то сомневался в том, что Варданян прислан из Москвы? Да я почти уверен, что и гражданства он на самом деле не лишался. В Баку наивностью никогда не страдали: все всё прекрасно понимают. Именно поэтому Москва продолжала отрицать свою причастность к Рубену, потому что и в РФ понимали, что Азербайджан на схему "мы тут не при чем" не повелся.

И как вишенка на торте - слова Затулина про то, что "следующими на очереди будут российские миротворцы". Затулин заявляет, что Азербайджан "стремится как можно скорее выполнить свои задачи" и миротворцы там мешают - потому что своим присутствием дают местным армянам некие надежды.

И снова Затулин говорит совершенно очевидную вещь: да, Азербайджан намерен решить все свои задачи, и да, в том числе наладить коммуникации с армянским меньшинством, с последующей их интеграцией. И да, реваншисты (а Варданян по сути продвигал их повестку) тут ни к чему. А затем, когда процесс интеграции будет налажен и запущен, когда будет подписан мирный договор - зачем в Карабахе миротворцы? Естественно, незачем. Вот об этом и говорится последние несколько лет. А насчет надежд - если какая-то часть армян в Карабахе надеется на "независимость" или даже на реванш, то да, этих надежд Азербайджан их лишит окончательно.

И никакие Затулины эту тенденцию не изменят.