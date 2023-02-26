B различных городах США проведена информационная акция “Справедливость к Xoджалы!”

В американских городах Вашингтон, Нью-Йорк, Майами, Бостон, Трентон, Aтланта, Чикаго, Лос-Анджелес, Хьюстон и Солт-Лейк-Сити состоялась большая информационная акция в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида, передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Мероприятие, организованное руководителем Организации дружбы Юта-Азербайджан Эсмер Гараевой при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, было проведено в рамках международной пропагандистской и агитационной кампании "Справедливость к Xoджалы".

В ходе акции автомобили с LED экранами, отражающими ходжалинские реалии, передвигались по многолюдным центральным улицам городов.

На экране демонстрировались флаг, карта Азербайджана, имена и фотоснимки жертв Ходжалинского геноцида. Изображения сопровождались лозунгами и призывами "Справедливость к Ходжалы!", "Признайте Xoджалинский геноцид", "Преступление Армении против человечности", "Геноцид, в одну ночь совершенный Арменией в Ходжалы", "Армянский лидер признал военные преступления", "Aзербайджанцы требуют справедливости!", "Карабах - это Азербайджан!", "Помни Xoджалы!", "Мы помним!", "Помолись за Xoджалы!", "В Xoджалы убиты 63 ребенка, в том числе новорожденные!", "26 февраля 1992 года. Убиты 613 азербайджанцев, среди которых 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 1275 азербайджанцев взяты в заложники. 76 детей стали инвалидами. 25 детей потеряли обоих родителей. 130 детей потеряли одного из родителей, 8 семей полностью уничтожены".

На экране также демонстрировались фото экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, сообщалось, что именно эти лица несут персональную ответственность за военные преступления.

Как и в прежние годы, акция вызвала большой интерес у американской общественности.

Напомним, что международная кампания "Справедливость к Xoджалы" началась в 2008 году по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.