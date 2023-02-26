Французский журналист Жан-Мишель Брюн написал на страницах Lagazette о Ходжалинском геноциде

Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты Lagazetteaz.fr, учрежденной АМИ Trend во Франции, написал статью, посвященную 31-й годовщине Ходжалинского геноцида, передает Day.Az.

В статье говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы стал объектом самой страшной резни первой армяно-азербайджанской карабахской войны. В результате Ходжалинской трагедии оборвались жизни сотен ни в чем не повинных азербайджанцев.

"В пятницу, 24 февраля, в культурном центре посольства Азербайджана в Париже с участием многих официальных лиц была организована концертная программа, посвященная памяти жертв Ходжалинской трагедии, которая является резней, запомнившейся в истории, и которую в СМИ в то время, когда она была совершена, сравнивали с резней в Орадур-сюр-Глан (Oradour-sur Glane).

С этого события прошел 31 год. До конфликта Ходжалы с населением 7000 человек считался вторым по величине городом Карабаха. Здесь был единственный аэропорт в регионе, что делало этот город стратегическим. В феврале 1992 года ситуация была особенно напряженной. Город находился в осаде войсками Армении еще с октября 1991 года.

С января 1992 года были отключены телекоммуникационные, электрические и водопроводные линии. Население страдало от нехватки продовольствия. Дороги, соединяющие Ходжалы с остальной частью страны, были блокированы силами противника. Хотя вертолеты были единственным транспортным средством, на котором можно было добраться до города, они регулярно подвергались армянскому обстрелу. Столкнувшись с очень сложной ситуацией, единственным выходом для ходжалинцев был переход через горы и бегство из города пешком, что считалось очень опасным путем.

Нападение на город произошло 25 февраля, и армяне заявили жителям, что если они сдадут Ходжалы, то смогут безопасно покинуть город. Оставшиеся в городе до той трагической ночи жители - примерно 2500-3000 человек - были вынуждены покинуть свои дома в надежде укрыться в одном из соседних населенных пунктов. Но в ночь с 25 на 26 февраля город Ходжалы был захвачен с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, состоявшего в основном из армянских военнослужащих. Нападавшие сравняли Ходжалы с землей, убив мирных жителей.

В ходе этой резни погибли 613 ни в чем не повинных людей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, несколько сотен были ранены. 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей потеряли одного из них. 56 человек были убиты в особо зверских условиях: с некоторых сняты скальпы, некоторые были обезглавлены, сожжены заживо, выколоты глаза. Некоторые тела были даже расчленены. Находили тела беременных женщин со штыками в животах.

В результате этой жестокой трагедии в заложники было взято 1275 человек. Судьба 150 человек все еще неизвестна. Раненым жителям, избежавшим обстрела, пришлось переходить горы пешком, и многие из них замерзли", - говорится в статье.

По этому поводу на открытии концертной программы, организованной в культурном центре посольства, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева отметила, что мы не можем допустить, чтобы невинные жертвы были забыты!

"Ходжалы оставил след в сознании всех азербайджанцев. Но Ходжалы - это еще и голос, который должен быть услышан во всем мире. Именно поэтому 8 мая 2008 года вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой была инициирована международная кампания "Справедливость к Ходжалы". Благодаря этой кампании Ходжалинская резня была официально признана парламентами 17 стран, 24 американских штатов и 2 международными организациями.

Надеюсь, что когда-нибудь и французские власти выразят отношение к этой расправе над мирными жителями.

Помнить - наш долг. Мы должны постоянно объяснять и помнить прошлое, потому что те, кто его забывает, обречены переживать его заново.

Прощение невозможно до тех пор, пока справедливость не восторжествует и международное сообщество не признает эту реальность. Мы требуем не мести, а справедливости!" - сказала посол.

Далее несколько официальных лиц, в том числе первый посол Франции в Азербайджан Жан Перен (в 1992-1996 гг.) выступили с речью о Ходжалинской трагедии.

"Вслед за послом постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и депутат Милли Меджлиса, руководитель франко-азербайджанской межпарламентской группы Солтан Мамедов еще раз напомнили что представляет собой Ходжалы в памяти азербайджанского народа и призвали Францию ​​выразить свое мнение относительно того, что произошло на самом деле и что сейчас происходит в этом регионе", - говорится в статье.