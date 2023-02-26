В Турции продолжают работу только поисково-спасательные отряды из Азербайджана и Филиппин

В настоящее время в связи ликвидацией последствий землетрясения в Турции продолжают свою деятельность только поисково-спасательные отряды из Азербайджана и Филиппин.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в страну прибыло около 11 500 человек в составе поисково-спасательных отрядов из 90 стран мира.

"Отряды еще двух стран - Грузии и Узбекистана - вернулись после завершения своей работы. В настоящее время группа из 700 человек из Азербайджана и Филиппин продолжает поисково-спасательные работы в зоне землетрясения", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.