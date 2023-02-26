Спикер парламента Турции поделился публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида, передает в воскресенье Day.Az.

"С уважением чту память наших азербайджанских братьев, погибших 31 год назад в Ходжалы, и еще раз приношу свои соболезнования Азербайджану, с которым мы навеки вместе в и горе и радости.

Мы никогда не забудем этот геноцид, официально признанный международным преступлением", - написал он.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.