В Вене состоялась акция в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида

На знаменитой площади Хельденплац в столице Австрии Вене состоялась акция в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида, передает Day.Az.

В акции приняли участие более 1000 наших соотечественников, прибывших из 74 городов 31 страны, члены общины, представители диаспорских организаций и народов, питающих дружественное отношение к нашей стране.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность родины, и жертв Ходжалинского геноцида.

Наши соотечественники, а также поддерживающие их иностранцы развевали флаги Азербайджана и стран проживания, демонстрировали плакаты с лозунгами, отражающими призыв к миру признать Ходжалинский геноцид, а также проявить справедливость.

Участники на английском, литовском, сербском, немецком, итальянском, французском, греческом, польском, иврите, азербайджанском, грузинском, норвежском, финском, испанском, турецком языках довели до внимания информацию о Ходжалинском геноциде, а также то, что азербайджанский народ 31 год ждет справедливости, потребовали дать этому чудовищному военному преступлению политико-правовую оценку, привлечь виновных к ответственности перед международным правосудием.

На акции, где был показан документальный фильм, посвященный Ходжалинскому геноциду, память жертв геноцида была почтена исполнением классической музыки, проведены флешмобы, вызвавшие интерес у местной общественности.

Представители диаспоры выложили свечами надпись "Xoджалы 613", что явилось отражением правды о геноциде, произвело особое впечатление на окружающих и вызвало большой интерес у местной общественности.

В рамках мероприятия городской общественности были розданы буклеты, отражающие правду о Ходжалинском геноциде.

В заключение на английском и немецком языках было представлено заявление акции.

Отметим, что в ходе митинга участники мероприятия собрали материальную помощь с целью оказания поддержки пострадавшим от разрушительного стихийного бедствия в Турции. Maтериальная помощь была перечислена Организационным комитетом акции на счет AFAD.

Напомним, что массовые мирные акции азербайджанских общин за рубежом и диаспорских организаций вот уже несколько лет, как приняли традиционный характер, что непосредственно влияет на обстоятельное информирование влиятельных международных организаций, и как результат - на расширение сферы охвата информированных внешних кругов. Проведенный азербайджанской диаспорой в 2019 году в Брюсселе I Общеевропейский карабахский митинг, в 2020 году на Парижской площади перед Бранденбургскими воротами в Берлине - II Общеевропейский карабахский митинг и организованный в 2022 году перед зданием Капитолия в Вашингтоне Общеамериканский ходжалинский митинг сыграли особую роль в информировании международной общественности о геноциде.