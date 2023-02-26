https://news.day.az/politics/1541716.html Председатель Палаты депутатов парламента Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Председатель Палаты депутатов парламента Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Председатель Палаты депутатов парламента Румынии Ион-Марчел Чолаку 26 февраля прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили заместитель Председателя Милли Меджлиса Азербайджана Адиль Алиев, посол Азербайджана в Румынии Гусейн Наджафов, глава группы азербайджано-румынской дружбы Азай Гулиев и другие официальные лица.
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