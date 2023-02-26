Председатель Палаты депутатов парламента Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Председатель Палаты депутатов парламента Румынии Ион-Марчел Чолаку 26 февраля прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили заместитель Председателя Милли Меджлиса Азербайджана Адиль Алиев, посол Азербайджана в Румынии Гусейн Наджафов, глава группы азербайджано-румынской дружбы Азай Гулиев и другие официальные лица.