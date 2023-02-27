Провокация армян перед посольством Азербайджана в США

В 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида армяне прибегли к провокации перед посольством Азербайджана в США.

Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

"Сегодня армяне перед нашим посольством в Вашингтоне празднуют песнями зверские убийства беззащитных азербайджанских детей, женщин и стариков во время Ходжалинского геноцида. Что за склад ума?!", - отметил дипломат.