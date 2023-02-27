https://news.day.az/politics/1541729.html Провокация армян перед посольством Азербайджана в США - ВИДЕО
Провокация армян перед посольством Азербайджана в США - ВИДЕО
В 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида армяне прибегли к провокации перед посольством Азербайджана в США.
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.
"Сегодня армяне перед нашим посольством в Вашингтоне празднуют песнями зверские убийства беззащитных азербайджанских детей, женщин и стариков во время Ходжалинского геноцида. Что за склад ума?!", - отметил дипломат.
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