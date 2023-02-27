Экипажи боевых машин азербайджанской армии совершенствуют навыки - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в азербайджанской армии продолжаются учения и тренировки в целях совершенствования индивидуальных навыков военнослужащих и повышения боеспособности подразделений, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Согласно плану, были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке экипажей боевых машин пехоты (БМП) .
Основное внимание в ходе занятий было уделено совершенствованию умений механиков-водителей управлять боевой техникой, а также навыков наводчиков-операторов вести огонь из бронетехники в движении и с места.
Экипажи бронетехники успешно выполнили все поставленные задачи.
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