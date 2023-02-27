Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 20-25 февраля в Тертере, Агдаме, Физули, Ходжавенде, Шуше, Губадлы, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 14 противотанковых мин и 443 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 384 гектара, говорится в сообщении.