https://news.day.az/politics/1541776.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.
В ходе операций по разминированию 20-25 февраля в Тертере, Агдаме, Физули, Ходжавенде, Шуше, Губадлы, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 14 противотанковых мин и 443 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 384 гектара, говорится в сообщении.
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