Европейский парламент ставит прямой ультиматум Еревану, заявляя, что активизация сотрудничества с этой страной возможно только после прекращения членства Армении в ОДКБ и ЕАЭС.

Причем вопрос ставится ребром устами проармянского европарламентария Марины Кальюранд, которая отметила, что ЕС не может закрывать глаза на то, что сегодня Армения является частью Таможенного союза с Россией и Беларусью.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что Армения сегодня является членом ОДКБ - оборонной организацией с Россией. Почему ваша страна, ваш народ, ваше правительство должны решить на каком уровне вы хотите сотрудничать с ЕС", - заявила Кальюранд.

По ее словам, Евросоюз готов к активизации отношений с Арменией в той мере, в которой сама Армения готова к этому и привержена этому.

Она напомнила, что между ЕС и Арменией действует Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве, в рамках которого действуют прочные обязательства.

"У нас есть также очень хороший документ для более тесного сотрудничества. Важно, как далеко готова пойти Армения в сотрудничестве с ЕС. Надеюсь, что армянский народ определится также, как это сделал народ Грузии, и окажет давление на правительство по этому вопросу", - сказала она.

Это далеко не первый раз, когда поднимается вопрос о разрыве отношений Армении с Россией в пользу Запада. Армения сама положила начало выхода с ОДКБ, отказавшись от проведения учений организации на своей территории. Кроме того, стоит также отметить, что в стране усилилось русофобское настроение, часто проходят митинги с требованием вывода российской военной базы с Гюмри. Европа также, похоже твердо стоит на своем и по всей видимости, Армении на этот раз не удастся сидеть на двух стульях.