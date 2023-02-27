Названа дата проведения саммита Организации тюркских государств

Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) состоится 16 марта в Турции.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

"Из-за землетрясения было отложено проведение Дипломатического форума в Анталье. Однако саммит Организации тюркских государств состоится 16 марта. Мы будем рады видеть премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите. А 29 марта Президент Венгрии Каталин Новак совершит визит в Турцию",- сказал Чавушоглу.

Напомним, что 11 ноября прошлого года в Самарканде состоялся IX саммит Организации тюркских государств.