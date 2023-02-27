В Вильнюсе открылась фотовыставка Ричардаса Лапайтиса "Справедливость для Ходжалы"

В Вильнюсе состоялось открытие фотовыставки известного литовского военного журналиста Ричардаса Лапайтиса под названием Justice for Khojaly (Справедливость для Ходжалы), организованная при поддержке посольства Азербайджана в Литве, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

На открытии посол Азербайджана в Литве Тамерлан Гараев отметил, что Ходжалинский геноцид вошел в историю как одна из крупнейших трагедий XX века, является самой кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими агрессорами против азербайджанцев.

Выразив признательность Ричардасу Лапайтису за высокую гражданскую позицию и одному из немногих зарубежных журналистов, которые в те годы доносил правду о Карабахской войне и Ходжалинском геноциде, дипломат подчеркнул, что азербайджанский народ cпустя почти 30 лет армянской оккупации освободил свои земли.

В рамках памятного мероприятия были также представлены книги, буклеты, брошюры и материалы о Ходжалинском геноциде, подготовленные Фондом Гейдара Алиева, а также диски с фильмов "Бесконечный коридор".

Ричардас Лапайтис поделился своими воспоминаниями про первую Карабахскую войну, рассказал об увиденных последствиях зверств в Ходжалы, а также о том, как ему приходилось освещать реалии тех событий в условиях антиазербайджанской информационной кампании. Ричардас Лапайтис еще в годы первой Карабахской войны готовил с фронта объективные репортажи, способствуя прорыву информационной блокады Азербайджана, донесению до мировой общественности правды о происходящих событиях. Он посетил Азербайджан сразу после Ходжалинской трагедии, побывал во многих местах боевых действий, и его по праву можно считать ветераном Карабахской войны. Боевым товарищам и коллегам запомнился как храбрый воин и принципиальный журналист, для которого честь и справедливость превыше всего на свете. Отметим, что Ричардас Лапайтис награжден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом "Достлуг" и медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности" от Госкомитета по работе с диаспорой.

В 2014 году был снят документальный фильм "Бесконечный коридор" по его воспоминаниям - о поездке в город Агдам в 1992 году, повествующая о Ходжалинском геноциде. На протяжении пяти лет над фильмом работала международная группа документалистов из 14 стран. Главным режиссером и продюсером фильма являются Миндаугас Урбанавичюс и Александрас Брокас (Литва). Вторым продюсером стал лауреат престижной премии "Grammy Award" Джеральд Рафшун (США). На английском языке фильм озвучил известный британский актер, обладатель Оскара Джереми Айронс. Фильм был показан в более чем ста странах мира и переведен на многие иностранные языки, удостоен номинаций престижных международных кинофестивалей. В фильме Ричардас Лапайтис - главный герой, военный корреспондент - свидетель армянской агрессии и Ходжалинского геноцида, имел возможность поговорить с выжившими, узнать душераздирающие истории о том, как старики, женщины и дети Ходжалы спасались по бесконечному коридору от бомбардировок и кровавой резни армянских боевиков, теряя своих родных и близких. Автор фильма также беседует с организаторами и виновниками геноцида - армянскими военными командирами, которые рассказывают о своей безжалостной стратегии нападения.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские воинские формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка Советской Армии, дислоцированной в городе Ханкенди, предприняли вооруженное нападение с целью массового истребления мирного населения города Ходжалы. Город с населением в семь тысяч человек был полностью разгромлен, а его жители подверглись геноциду. В результате были зверски убиты 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 ребенка - одного из них, искалечены 487 человек, 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из которых не известна до сих пор.