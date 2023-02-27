Президент Ильхам Алиев создает новые возможности для интеграции с Центральной Азией

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Динамичный прогресс, достигнутый в сотрудничестве между Центральной Азией и Азербайджаном, продолжается. Внимание, которое Президент Ильхам Алиев уделяет развитию сотрудничества с каждой из стран Центральной Азии, привело к укреплению важнейших связей между двумя крупнейшими регионами в глобальном смысле.

За последние годы отношения между Узбекистаном и Азербайджаном вышли на качественно новый этап развития, приобретя "стратегическую глубину". Открываются новые перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Основой для этого является масштабная договорно-правовая база, включающая более 130 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

Президент Ильхам Алиев только за 2022 год трижды посещал Узбекистан - 21-22 июня с государственным визитом, 15-16 сентября для участия в саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в качестве почетного гостя. Третий визит состоялся 10-11 ноября по случаю саммита Организации тюркских государств.

В ходе визита Президента Ильхама Алиева в июне 2022 года между двумя государствами был подписан ряд важных документов, определяющих дальнейшее развитие отношений. Среди них особое внимание стоит уделить Декларации об углублении стратегического партнерства и расширении всестороннего сотрудничества, которая открывает новый этап в двусторонних отношениях. В этом документе определены наиболее важные области - расширение торговли и промышленного сотрудничества. Помимо транспортно-логистического сотрудничества, стороны также договорились о совместном развитии сельскохозяйственного сектора. Сотрудничество в военной и военно-политической сфере также будет одним из приоритетов.

Тем временем, 25 февраля в Ташкенте состоялся Первый Узбекско-азербайджанский межрегиональный форум при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерства экономики Азербайджана.

В рамках форума стороны подписали межправительственное соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с первоначальным размером капитала 500 миллионов долларов, который сыграет значительную роль в экономическом сотрудничестве, реализации новых совместных инвестиционных проектов и создании новых рабочих мест.

В ходе форума был подписан ряд других значимых документов. Между Исполнительной властью Ташкента и Исполнительной властью Баку была подписана дорожная карта на 2023-2025 годы по расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Кроме того, Азербайджанское агентство по содействию экспорту и инвестициям (AZPROMO) и Агентство по регулированию рынка алкоголя и табака и развитию виноделия Узбекистана подписали Меморандум о взаимопонимании.

Кроме того, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) подписало Меморандум о взаимопонимании с Министерством экономики Узбекистана о совместном развитии малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства, государственно-частного партнерства.

Подписанные документы также включают Меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве между ЗАО "AzerGold" и Министерством горного дела и геологии Узбекистана, меморандум о сотрудничестве между компаниями Mega Invest Industrial и NABUCCO A&C, а также соглашение о сотрудничестве между ООО "Промышленный комплекс Cahan" и компанией "Азимут Плюс".

За последние годы автомобильная промышленность стала одним из ключевых звеньев азербайджано-узбекского партнерства. 17 сентября 2021 года узбекская компания UzAuto Motors совместно с азербайджанским автомобильным заводом "Азермаш" запустили крупноузловое сборочное производство автомобилей Chevrolet в Гаджигабульском районе Азербайджана. В настоящее время на заводе произведено около 2 700 единиц автомобилей Chevrolet.

В 2023 году стороны поставили цель увеличить производство до 5 тысяч автомобилей за счет перехода от крупноузловой сборки к полному производственному циклу. Кроме того, UzAuto Motors запустила производство новых моделей автомобилей Chevrolet Onix в 2023 году. Автопроизводитель планирует выпустить более 50 тысяч единиц этой модели в 2023 году. К концу марта Узбекистан планирует запустить производство автомобилей Chevrolet Onix на заводе "Азермаш".

Учитывая расположение Азербайджана на перекрестке Европы и Азии, Узбекистан рассматривает страну как "ворота на европейский рынок". В 2022 году Узбекистан отправил свой первый контейнерный маршрутный поезд в Европу через Азербайджан по мультимодальному транспортному маршруту CASCA+. Маршрутный поезд, состоящий из 91 контейнера по 20 футов каждый с медным концентратом, был доставлен из Баку в болгарский порт Бургас. Контейнерный поезд курсировал по маршруту общей протяженностью более четырех тысяч километров "Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Болгария/Европа". В конце 2022 года также было рассмотрено расширение сотрудничества между сухими портами, действующими в Узбекистане, и Бакинским портом.

Стоит отметить также, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в 2022 году составил 181,9 миллиона долларов. Экспорт из Узбекистана в Азербайджан за прошедший год составил 132,3 миллиона долларов, в то время как на импорт пришлось 49,5 миллиона долларов. Только в январе 2023 года взаимная торговля между двумя странами превысила 11 миллионов долларов. В то же время стороны нацелены на увеличение двусторонней торговли более чем до 1 миллиарда долларов в течение следующих пяти лет.

За последние годы количество совместных предприятий увеличилось в четыре раза. В Узбекистане действуют 238 предприятий с азербайджанским капиталом, занимающихся торговлей, машиностроением и металлообработкой, финансами и страхованием, операциями с недвижимостью, энергетикой, услугами, производством и ремонтом ювелирных изделий, пищевой промышленностью, легкой промышленностью и фармацевтикой. В свою очередь, в Азербайджане действуют 53 узбекские компании, с участием которых реализуются многочисленные проекты.

Узбекистан также не остался в стороне от восстановительных работ в Карабахе, освобожденном от армянской оккупации в 2020 году. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на неформальном саммите Тюркского совета в марте 2021 года, заявил, что Узбекистан готов участвовать в восстановительных работах на освобожденных землях, главным образом, в восстановлении древних памятников, мечетей, культурных и образовательных объектов. В настоящее время Узбекистан строит школу на 960 мест в Физулинском районе, которая, как ожидается, будет сдана в эксплуатацию в этом году.

Заслуживает внимания сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в рамках Организации тюркских государств. Саммит организации, состоявшийся в Самарканде 11 ноября 2022 года с участием Президента Ильхама Алиева, стал отправной точкой для нового этапа взаимодействия между странами тюркского мира. Это, по сути, переход от сотрудничества к интеграции.

Дальновидная политика Президента Ильхама Алиева стала решающим фактором, приведшим к созданию организации, и сейчас эта структура считается одной из наиболее эффективных платформ, позволяющих ей решать жизненно важные для ее стран-членов задачи.

Аналогичные приоритеты обеспечивают прочную основу для построения долгосрочного устойчивого сотрудничества в стратегических направлениях. В этой связи Узбекистан и Азербайджан, которые играют важную ведущую роль в своих регионах - Центральной Азии и Южном Кавказе, могут и должны стать локомотивами межрегионального сотрудничества. В этом контексте усилия Президента Ильхама Алиева по установлению долгосрочного мира, безопасности и стабильности в регионе имеют первостепенное значение. Восстановительные работы, начатые Азербайджаном на освобожденных землях, в том числе с участием узбекской стороны, приведут к открытию новых транспортных связей, превращению региона в место взаимовыгодного сотрудничества и созданию новых перспектив для укрепления межрегиональных связей.