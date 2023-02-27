В кибуце «Изреэль» прошел вечер, посвященный памяти жертв трагедии в Ходжалы

На севере Израиля в кибуце "Изреэль", который славится своей историей и культурными традициями, прошёл вечер, посвящённый памяти жертв трагедии в азербайджанском городе Ходжалы, передает Day.Az.

Открывая мероприятие, член Правления международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Егяна Сальман рассказала израильтянам о трагических событиях, которые произошли в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992-го года, когда армянскими вооружёнными формированиями были с особой жестокостью убиты 613 ни в чём неповинных азербайджанцев, среди которых были старики, женщины и дети, не сумевшие спастись бегством. Эта трагедия и все преступные деяния армянских националистов имели одну единственную цель - оккупацию азербайджанских территорий любыми способами с применением жестокости и силы.

Для более подробного информирования о тех страшных днях был продемонстрирован предоставленный Азербайджанским Государственным Комитетом по делам диаспоры фильм "Геноцид в Ходжалы" из серии "История Азербайджана", в котором коротко, но объёмно преподносится предыстория трагических событий во всём Карабахе и, в частности, в Ходжалы.

Память невинных жертв трагедии в Ходжалы была почтена минутой молчания.

В мероприятии принял участие мэр города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец, рассказавший о том, что родился и вырос в многонациональном Азербайджане, который всегда славился многовековыми традициями толерантности, и сейчас являясь мэром города, в котором проживают евреи, арабы и люди других национальностей, он старается прививать традиции и принципы, на которых он был воспитан в Азербайджане.

Далее состоялся концерт пианистки из Азербайджана, лауреата международных конкурсов Нармин Рзаевой, исполнившей известные произведения европейских и азербайджанских композиторов таких, как Бетховен, Шопен, Ф.Суджаддинов, В.Мустафазаде.

В концерте принимал участие квартет саксофонистов - учеников консерватории при кибуце "Изреэль", который исполнил "Героическую балладу" Поволоцкого, посвящённую героям, павшим в войнах за независимость Израиля и выученные специально к этому мероприятию азербайджанские народные мелодии в обработке Стаса Гаврилова.

Ведущий мероприятия директор консерватории кибуца "Изреэль" Стас Гаврилов дал краткую информации о солистке этого вечера Нармин Рзаевой и в очень интересной форме преподносил информацию о каждом музыкальном произведении, чем обеспечил внимание и большую заинтересованность публики к каждому исполняемому музыкальному номеру.

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак поблагодарил руководство кибуца "Изреэль" за помощь в организации памятного вечера и преподнёс директору консерватории Стасу Гаврилову выпущенное ассоциацией "АзИз" иллюстрированное трёхтомное издание произведений Низами Гянджеви на иврите. Л.Спивак поблагодарил Азербайджанский Государственный Комитет по работе с диаспорой и Кампанию "Justice for Khojaly" за поддержку в проведении мероприятия.

Член Правления ассоциации "АзИз" Шауль Симан Тов преподнёс в дар кибуцу "Изреэль" изданное в Израиле на иврите подарочное издание книги "Азербайджанские ковры. Тебризская группа".

Среди присутствовавших на мероприятии были заместитель мэра города Кирьят-Бялик Нахум Рачевский, члены Правления ассоциации "АзИз" Севин Ханукаев, Михаил Сальман, руководство кибуца "Изреэль" и его жители.

Присутствовавшие на вечере израильтяне признавались, что мало знают об Азербайджане и о событиях в Карабахе. Они также говорили о том, какое сильное впечатление произвела на них азербайджанская музыка в исполнении замечательной пианистки Нармин Рзаевой.