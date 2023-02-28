Ожидается выход Армении из ОДКБ и ликвидация российской военной базы в Гюмри

Администрация премьер-министра Армении Никола Пашиняна находится под полным контролем США. Европейский Союз и его представители выступают здесь своего рода агентами. Поэтому вполне логично ожидать, что в какой-то момент Пашинян заявит о том, что Армения должна выйти из ОДКБ. А следующим будет ликвидация российской военной базы в Гюмри. Это ожидается и является логичным, исходя из всего того, что было сказано и сделано Пашиняном и его командой. По сути Азербайджан здесь должен быть готов к тому, что на месте российской базы появится американская с целью установления своего влияния. Это будет означать также и то, что остатки от так называемой "нкр" будут ликвидированы и эта тема будет закрыта. Возможно, сложности на границе останутся, но Пашинян тоже останется, при чем останется у власти очень жестко. При этом для Азербайджана ситуация станет чуть более сложной в силу того, что в регионе появятся новые активные интересанты и Армения будет в их руках.

Об этом Day.Az сказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, Пашинян постарается получить от ЕС как можно больше в этой ситуации, а ЕС как можно больше дать. Тем более, что это будет удобно для США, поскольку ЕС - это по сути кассир и кладовщик США на старом континенте.

"Пашинян же, похоже, оказывается в положении, когда США заинтересованы нанести ущерб России и создать новый конфликт на Южном Кавказе. Армения не так велика и слишком бедна, что позволяет тратить на нее совсем немного. Армянское общество, судя по всему, в своей массе не извлекло уроков из конфликта с Азербайджаном в 2020 году", - считает российский политолог.

Наш собеседник не исключил и появления французской военной базы на территории Армении.

"Надо быть готовым к тому, что Франция будет выполнять роль добровольного помощника США в регионе. И это означает некомфортную ситуацию для стран нашего региона. Потому что ситуация будет находиться под воздействием сторон, которые были достаточно далеко от местных проблем. Тем не менее, это, похоже, надвигающаяся на нас ситуация", - предупредил он.

Эксперт также ожидает, что с того момента, как Армения перейдет под влияние Запада в гораздо более явной степени, отношения с Россией у команды Пашиняна будут уменьшены и даже разрушены.

"Конечно, нельзя исключать фактор Турции, которая может быть неудовлетворена ситуацией и оказывать на нее воздействие. Но, по всей видимости, Запад будет оказывать давление на страны региона для того, чтобы закрепиться на Южном Кавказе. При этом закрепление американо-британо-французского присутствия в регионе для Азербайджана, который имеет самостоятельное административное ядро и является независимым государством, может оказаться очень неприятным. Нужно быть готовыми к тому, что может последовать за усиленным сближением Пашиняна с французской администрацией в первую очередь", - подытожил Василий Колташов.

Абдул Керимханов