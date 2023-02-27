Памятное мероприятие под названием "Плечом к плечу в печали и судьбе" было организовано в конференц-центре TADIV Шуша в Анкаре при совместной организации посольства Азербайджана в Турции и Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADIV).

Мероприятие было посвящено Ходжалинскому геноциду и памяти жертв землетрясений в Турции.

На церемонии, которая началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, минутой молчания почтили память жертв Ходжалы и землетрясений. Затем выступила глава TADIV профессор Айгюн Аттар, которая сказала, что это мероприятие является показателем единства и солидарности Азербайджана и Турции.

В своем выступлении советник посольства Азербайджана в Турции Эльдар Алиев коснулся сути Ходжалинского геноцида, отметив, что это является частью политики этнической чистки Армении против Азербайджана. Говоря о землетрясении, советник посольства отметил, что Азербайджан с первых часов пришел на помощь Турции в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Выступившие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Кямаледдин Гафаров и Анар Мамедов, депутат от Турции, руководитель группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, ректор Университета Анкары профессор Надждет Унувар, председатель Высшего совета по делам религий профессор Абдуррахман Хачкали вновь напомнили, что Ходжалинский геноцид является преступлением против человечества. Выступавшие также рассказали о разрушительных масштабах землетрясений в Турции, особо отметив всестороннюю поддержку Турции Азербайджаном.