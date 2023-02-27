Армения заплатит государственностью за европейскую помощь

Удержится ли Никол Пашинян от сползания в проект анти-Россия с последующим разрушением армянской государственности?

Как передает Day.Az, таким вопросом задалась редакция российской "Правды", анализируя последние события в Армении и то, как Ереван впустил западных наблюдателей на территорию Армении.

"На прошлой неделе ЕС запустил в Армении наблюдательную миссию (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) с численностью персонала 100 человек, половина - вооружена. Утверждается, что все они - гражданские лица, но, как правило, это всегда сотрудники спецслужб. Миссия провела первое патрулирование, закрепив рост западного влияния в регионе.

Стало ясно, что премьер Армении Никол Пашинян окончательно сделал ставку на помощь Запада в обеспечении безопасности страны. Этот шаг давно назревал, так как Ереван критиковал ОДКБ за неоказание помощи и отказался принимать военные учения блока, частью которого он является.

МИД РФ отреагировал на миссию ЕС в Армении небывало жёстко, заявив, что Запад пытается ослабить историческую роль Москвы как главного гаранта безопасности в регионе, "выдавливая" РФ из Южного Кавказа. Опыт участия Евросоюза в урегулировании региональных конфликтов неоднозначен, Брюссель не может похвастаться успехами в этой области, подчеркнули в МИД", - пишет "Правда".

Как пишет российское СМИ, армянский лидер также позволяет западным партнерам русофобствовать в его присутствии. 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сказал, обращаясь к "другу" Пашиняну, что Армения может стать "буфером" против "неоколониальных" устремлений России. Кстати, вот истинная цель Запада.

По мнению Макрона, Армения может ограничить усилия России по "распространению нестабильности", в том числе на Кавказе.

"Россия - это сила, сеющая нестабильность и хаос, что она делает не только в Украине, но и на Кавказе, Ближнем Востоке, в Африке", - добавил Макрон и заверил, что вместе с Пашиняном он будет "продолжать действовать".

В статье также отмечается, что Пашиняна обвиняют в пособничестве русофобии через уличные протесты против присутствия РФ в Армении (база в Гюмри). Внепарламентская русофобская оппозиция в Армении легализована встречами с руководством страны, а на телевидении увеличился соответствующий контент.

"То есть, Пашинян далёк от сбалансированной позиции. Складывается впечатление, что премьер не прочь вести антироссийскую политику. Тем более, нынешние власти в Ереване в бытность оппозицией голосовали за выход из ОДКБ и жгли на улицах российские флаги", - пишет "Правда".

Редакция издания также напомнила, что армянский политолог Бениамин Матевосян считает, что "Запад руками армян хочет воевать против России".

"По его словам, миссия ЕС будет отслеживать передвижения российских войск внутри Армении, и это угрожает окончательно разрушить систему безопасности Армении, тем самым сделав актуальной тему "легитимности границ современного армянского государства", что чревато тотальной катастрофой. Армения идет к потере государственности", - заключается в статье.