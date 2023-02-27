Армянка обнулила попытки Пашиняна показать миру в Турции армянский гуманизм

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские власти после разрушительного землетрясения в Турции из кожи вон лезли, чтобы показать, насколько армяне гуманны и цивилизованы. Мол, несмотря ни на что, они пришли на помощь и все такое.

Скажем прямо - гуманность, пусть и искусственную, пытались показать только власти. Армянская же общественность, армянство как родоплеменное образование, демонстрировали только радостную до неприличия реакцию. Все помнят салюты и веселье, которыми сопровождалась каждая новость о жертвах среди населения турецких провинций. И чем больше росли цифры, тем больше веселых смайликов появлялось под новостями. Такой он в реальности, армянский гуманизм. Бедняга Пашинян, он так старался показать, что общечеловеческие ценности армянам не чужды, но его народ обнулил и продолжает обнулять все его пропагандистские манипуляции.

В соцсети попало видео, на котором армянка отчитывает русскую (по-видимому, релокантку) за то, что та собирала помощь для пострадавших в Турции. Та, видя нарастающую агрессию со стороны автора ролика, оправдывается, мол, для пострадавших русских и украинцев старается. Но истинная дочь Армении непреклонна и, повышая голос, набрасывается на русскую, возмущаясь, как та посмела собирать помощь для турок на армянской земле.

Честно говоря, мы тоже удивляемся. Действительно, как этой русской женщине могло прийти такое в голову? Она не знает разве, где находится? Да, теперь уже знает, но неинформированность выбравших для бегства из России Армению россиян может создать для них большие проблемы. Они находятся в стране, где не терпят никого кроме армян, да и то не всех. Вот недавно в соцсетях один рассуждал о правильных и неправильных армянах. Армяне, как он утверждает, должны быть красивыми, высокими, белокожими блондинами, а все эти черные носатые гагики и гургены - это отбросы, полукровки, с которыми он даже не здоровается. И что интересно - этого типа поддержали комментариями многие пользователи с фамилиями на "ян". Даже очень многие. Не сомневаемся, что большинство из них имеют все признаки "ненастоящих армян", но... Одним словом, россияне, которым не повезло оказаться в Армении, должны подумать о своем будущем и поискать другое место.

Никол Пашинян напрасно старался. Прежде чем пытаться создать о своей стране какое-то позитивное впечатление, нужно заняться воспитанием своего общества. Мало кричать о своем особом цивилизационном вкладе в человечество, надо доказывать это на деле. Хотя бы иногда придержать свои животные инстинкты и постараться быть людьми, хотя бы ради имиджа своей страны прятать на время пещерную ненависть.

Принесла ли Армения какую-то реальную пользу Турции после катастрофы? Нет. Армяне посветились перед камерами, поассистировали профессионалам, отчитались в СМИ о непроделанной работе и уехали. Ни их присутствия, ни их отъезда никто не заметил.