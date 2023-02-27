Мексиканские парламентарии посетили город Шуша

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация парламента Мексики, возглавляемая председателем межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан Палаты депутатов Альберто Вия Вьегас, 27 февраля побывала в городе Шуше.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Милли Меджлисе (парламент), делегации была предоставлена информация об истории города, его состоянии в период оккупации, а также о созидательных работах, проводимых сегодня в Шуше под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, восстановлении исторических памятников в городе.

В рамках визита члены делегации ознакомились с мечетями "Юхары Говхарага" и "Ашагы Говхарага" и другими памятниками истории, осмотрели крепостные стены города, посетили городскую площадь. Была предоставлена информация об истории городской площади, об установленных там расстрелянных армянами в период оккупации бюстах выдающихся деятелей культуры Азербайджана Хуршидбану Натаван, Бюльбюля, Узеира Гаджибейли.

Затем члены делегации побывали на Джыдыр дюзю. Было отмечено, что сегодня Джыдыр дюзю вновь является местом проведения грандиозных мероприятий.