Азербайджан и Украина обсудили дальнейшее расширение отношений

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией Верховной Рады Украины во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Владимиром Крейденко.

Как сообщили Day.Az в понедельник в МИД, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, дальнейшее расширение отношений по различным сферам деятельности, а также вопросы региональной безопасности.

На встрече было подчеркнуто, что существующий политический диалог играет важную роль в развитии отношений между двумя странами, основанных на принципах международного права, включая принципы суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. В расширении связей между Азербайджаном и Украиной была высоко оценена деятельность межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Украина, действующей в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики, а также межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан, действующей в Верховной Раде Украины.

Заместитель министра Халаф Халафов также проинформировал о реализации мирной повестки в регионе и шагах, предпринимаемых нашей страной в направлении нормализации отношений с Арменией.

Руководитель группы дружбы Владимир Крейденко в свою очередь выразил благодарность азербайджанскому государству и народу за позицию азербайджанской стороны и оказанную гуманитарную помощь.

На встрече состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.