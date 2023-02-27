Россия будет оказывать необходимое консультативное содействие по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией по запросу сторон.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает в понедельник Day.Az.



Как отмечается, один из внешнеполитических приоритетов России - содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне от 10 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г.

"Рассматриваем их реализацию в качестве ключевого условия обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, восстановления доверия и полноценного сотрудничества между Баку и Ереваном.

Российский миротворческий контингент контролирует соблюдение режима прекращения огня, вносит вклад в поддержание безопасности в зоне своей ответственности. Важнейшее направление российских усилий - разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. Совместно с азербайджанскими и армянскими партнерами в рамках Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров ведем дело к согласованию пакета конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение и стимулировать возобновление хозяйственных связей.

Выступаем за продолжение работы двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской государственной границы.

Запуск процесса делимитации призван содействовать прекращению пограничных инцидентов между Азербайджаном и Арменией. Россия будет оказывать необходимое консультативное содействие по запросу сторон.

Подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией призвана закрепить базовые принципы взаимоотношений, заложить основы взаимовыгодного сотрудничества на длительную перспективу. Россия будет всячески содействовать этому непростому, но крайне важному процессу в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе.

Укреплению доверия между Баку и Ереваном способствуют контакты в гуманитарной сфере. Российская сторона продолжит поддерживать взаимодействие по линии гражданского общества, парламентариев и экспертных кругов, нацеленное на нормализацию азербайджано-армянских отношений", - говорится в сообщении.