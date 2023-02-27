Обсуждено развитие двусторонних отношений между Румынией и Азербайджаном

27 февраля председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с председателем Палаты депутатов парламента Румынии Ионом-Марчелу Чолаку.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Милли Меджлисе, Сахиба Гафарова отметила на встрече, что этот визит будет способствовать развитию сотрудничества между парламентами двух стран, дальнейшему укреплению дружественных отношений.

Председатель Милли Меджлиса напомнила, что дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году, отметив, что Румыния является второй страной в мире, признавшей независимость Азербайджанской Республики, и первой среди стран Европейского Союза. Говоря об успешном развитии азербайджано-румынских дружественных отношений на уровне стратегического партнерства, Сахиба Гафарова отметила успешную деятельность посольств в развитии связей между нашими странами.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что взаимные визиты и встречи на уровне глав государств играют исключительную роль в развитии двусторонних отношений стран. Она особо отметила визиты Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Румынию, в том числе недавний рабочий визит, состоявшийся 17 декабря 2022 года. Спикер также напомнила о визитах глав румынского государства в нашу страну, в частности об официальном визите Президента Румынии Клауса Йоханниса 2-3 февраля текущего года. Сахиба Гафарова добавила, что эти взаимные визиты свидетельствуют о наличии активного политического диалога на высоком уровне между нашими странами.

Председатель Милли Меджлиса отметила достаточно обширную договорно-правовую базу между двумя странами, а также хороший уровень связей в областях экономики, энергетики. Товарооборот между двумя странами постоянно растет. Наряду с этим, существует большой потенциал для расширения сотрудничества в различных областях.

Говоря об успешном сотрудничестве Азербайджана и Румынии в рамках международных организаций, Сахиба Гафарова отметила значимость продолжения этого сотрудничества, взаимной поддержки. Отметив связи двух стран в сфере культуры, председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что деятельность в Румынии представительства Фонда Гейдара Алиева, ряда других структур способствует развитию наших культурных связей.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан был первой страной на мусульманском Востоке, которая предоставила женщинам право голоса еще в 1918 году, а также, что первые на мусульманском Востоке опера, балет и театр были созданы в Азербайджане.

Отметив, что парламенты занимают особое место в отношениях между нашими странами, спикер выразила удовлетворение уровнем эффективного сотрудничества между нашими парламентами. Она отметила важность взаимных визитов, состоявшихся за прошедший период на уровне председателей парламентов, групп дружбы, действующих в обоих парламентах.

Говоря о роли взаимных визитов в развитии отношений, председатель Милли Меджлиса отметила, что в рамках визита группы дружбы парламента Румынии в Азербайджан в апреле 2022 года делегация посетила наши освобожденные от оккупации территории, культурную столицу Азербайджана город Шуша, участники визита увидели масштаб разрушений, учиненных армянами, ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в настоящее время Азербайджаном.

В ходе беседы Сахиба Гафарова отметила важность сотрудничества на уровне парламентских комитетов для дальнейшего развития межпарламентских связей. Также спикер рассказала о грандиозной победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, восстановлении территориальной целостности страны. Она отметила, что принятые Советом Безопасности ООН и другими международными организациями резолюции по урегулированию конфликта, требующие освобождения наших земель от оккупации, долгое время не выполнялись, и, наконец, в 2020 году Азербайджан своими силами обеспечил выполнение этих резолюций.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, процессе возвращения вынужденных переселенцев в родные края. Спикер отметила, что Азербайджан предложил подписать мирное соглашение на основе 5 основных принципов международного права, однако Армения на переговорах заняла деструктивную позицию.

Выразив благодарность за приглашение посетить Азербайджан с официальным визитом, председатель Палаты депутатов парламента Румынии Ион-Марчел Чолаку отметил, что между нашими странами существуют тесные связи, и Азербайджан является стратегическим партнером Румынии на Южном Кавказе. Поделившись впечатлениями о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, он отметил, что если бы жил в Азербайджане, то был бы одним из самых больших сторонников Президента Ильхама Алиева.

Ион-Марчел Чолаку также поделился мнением о развитии межпарламентских связей между двумя странами, роли групп дружбы в этой области, вкладе совместных проектов Румынии и Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила Иона-Марчела Чолаку за искренние слова о нашей стране, Президенте и народе.

В ходе беседы была подчеркнута важность расширения сотрудничества между делегациями стран в международных организациях.

Во встрече приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса Муса Гулиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Румыния Азай Гулиев, член группы Агалар Велиев, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, послы обеих стран Гусейн Наджафов и Василе Соаре, а также другие официальные лица.