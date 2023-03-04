Если Россия продолжит терпеть, ЕС дожмет Ереван

Судя по всему, ныне враги России и большие друзья Еревана в ЕС ставят премьера Никола Пашиняна перед весьма непростым выбором. Заявления представителей Европарламента о том, что расширение помощи Запада Армении напрямую зависит от ее участия в ОДКБ и ЕАЭС, заставляет армянский политический истеблишмент выбрать путь разрыва отношений с Москвой. Вопрос только в том, действительно ли это произойдет.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

По мнению политолога, учитывая, что Ереван всегда пытался усидеть на двух, а то и на трех стульях, можно предположить, что открытого разрыва в ближайшее время не произойдет. Слишком уж огромные экономические и политические связи связывали Москву и Ереван все десятилетия после распада СССР.

"Однако и Москва, наблюдая за тем, как Ереван усиленно дрейфует в сторону Запада, не будет, на мой взгляд, сидеть сложа руки. Вопрос только в том, на что готова пойти Россия в сегодняшней ситуации? Очевидно, что Кремль не собирается терпеть двурушничество Еревана, пытающегося в обмен на подачки ЕС выгадать для себя преференции в ущерб национальным интересам Москвы. Ситуация накаляется, особенно на фоне прибытия в Армению наблюдательной миссии ЕС и сразу же последовавших за этим массовых антироссийских митингов с требованиями убрать военную базу в Гюмри. Ясно одно - если Россия продолжит терпеть и не отвечать, то ЕС дожмет Ереван и сделает из Армении своего сателлита у южных границ России, что не принесет стабильности в регионе. И для того, чтобы исправить ситуацию, у России остается все меньше времени", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева