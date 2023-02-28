https://news.day.az/politics/1542101.html Сергей Лавров посетил Аллею шехидов - ФОТО
Сергей Лавров посетил Аллею шехидов - ФОТО
Находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.
Как передает Day.Az, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.
Сергей Лавров возложил венок к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, к ее могиле возложены цветы.
Затем министр в Аллее шехидов почтил память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и суверенитет Азербайджана, возложил венок к монументу "Вечный огонь".
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