Сергей Лавров посетил Аллею шехидов

Находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как передает Day.Az, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.

Сергей Лавров возложил венок к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, к ее могиле возложены цветы.

Затем министр в Аллее шехидов почтил память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и суверенитет Азербайджана, возложил венок к монументу "Вечный огонь".