Армении грозит судьба Сирии

Неизбежна "балканизация" Армении и превращение её во вторую Сирию, где уже многие годы бушует гражданская война с активным участием внешних акторов. В итоге небольшая республика рискует постепенно исчезнуть с политической карты мира, навсегда утратив геополитическую субъектность и суверенитет.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, опубликованной в интернет-журнале "Военно-политическая аналитика".

Автор статьи напоминает, что 20 февраля в Армении начала свою работу гражданская миссия Евросоюза, которая должна способствовать урегулированию ситуации с Азербайджаном, говорится в выпущенном по этому случаю заявлении Совета ЕС: "Евросоюз сегодня запускает гражданскую миссию ЕС в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны".

В документе подчеркнуто, что миссия призвана способствовать стабильности в регионе. "Цели развернутой на армянской стороне армяно-азербайджанской границы миссии заключаются в содействии стабильности в приграничных районах Армении, укреплении доверия и безопасности в пострадавших от конфликта районах и обеспечении условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС".

Общее количество "исключительно гражданского персонала миссии составит около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей". "Оперативный штаб миссии будет находиться в Ехегнадзоре, в Вайоцдзорской области Армении. Управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по гражданскому планированию и поведению Стефано Томат будет выполнять функции командующего гражданской операцией, а Маркус Риттер будет выполнять функции главы миссии", - отмечается в заявлении Евросоюза.

Издание сообщает, что мандат миссии рассчитан на 2 года и предусматривает проведение "постоянного патрулирования и написание докладов [в Брюссель] о ситуации, что повысит понимание ЕС ситуации на земле". В Брюсселе не скрывают, что создание этой миссии имеет особое значение в условиях противостояния ЕС и России. Она должна способствовать усилению влияния ЕС на Южном Кавказе. Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил журналистам, что Армения пригласила гражданскую миссию Евросоюза, поскольку существующие гарантии безопасности не работают.

"Миссию Евросоюза можно сравнить с (пусть пока и небольшим) экспедиционным корпусом, в задачу которого входит рекогносцировка будущего театра военных действий и составление оперативных планов будущих военных операций", - считает автор статьи.

Как пишет Прохватилов, силы, стоящие за "миссией ЕС", разработали военно-тренировочные программы для армянских военных, в том числе спецподразделений.

"В частности, отдельная программа предусмотрена для создающегося сейчас с нуля спецназа при Службе внешней разведки Армении". Что касается самой этой структуры, то, как мы писали, ключевую роль в решении руководства Армении создать Службу внешней разведки "сыграл глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур, который посетил Ереван 16 декабря, непосредственно перед рассмотрением в армянском парламенте упомянутого законопроекта... Несколькими днями ранее, 12 декабря секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян встретился с Ричардом Муром в его офисе на набережной Принца Альберта, 85 в Лондоне... Таким образом, можно утверждать, что решение о создании службы внешней разведки было обсуждено и согласовано правительством Армении с руководством британской разведки", - говорится в статье.

Прохватилов со ссылкой на пользователей соцсетей отмечает, что это и есть тот самый разворот Пашиняна на Запад, данный уже не в ощущениях, а в конкретных действиях, направленных против России.

"Конечно, подобного рода оценки не вполне точно отражают складывающуюся мозаику взаимно переплетающихся интересов различных игроков. К примеру, энергетическое сотрудничество Азербайджана с ЕС в последнее время заметно укрепляется, равно как и контакты с НАТО.

В то же время, не приходится сомневаться, что сегодня, в результате авантюристической политики Пашиняна, в регионе сталкиваются интересы России, Турции, США, Германии, Франции и Великобритании", - резюмирует издание.