Как запах грязных трусов российских миротворцев вызвал галлюцинации у Рубена Варданяна

Автор: Акпер Гасанов

Это было жалкое зрелище. Иначе и не назовешь то интервью, которое дал публично опущенный через показательную порку со снятием с занимаемой должности в рядах карабахских сепаратистов профессиональный прохиндей с большим финансовым состоянием Рубен Варданян. Дал он его, естественно, телевизионному рупору карабахских сепаратистов.

Ну, не на передачу же HARDtalk на телеканале BBC ему снова выходить! Там его выставили лжецом, манипулятором и просто очень мелким, не самостоятельным игроком, пешкой в чужой игре. Второй раз позволять осуществлять над собой такую интеллектуальную эзекуцию Рубену Карленовичу, понятное дело, не хочется. Он жаждет аплодисментов, а не свиста и призывов покинуть политическую сцену, на которой выглядит клоуном, реплики которого давно уже всем известны, надоели и вызывают отторжение.

Забавно, что начал свое нынешнее интервью Варданян на армянском языке, но уже через пару минут попросил у ведущего разрешения перейти на язык страны, заславшей его в Ханкенди. Мол, жители Карабахского экономического района Азербайджана армянской национальности хорошо понимают по-русски. Как бы очевидно, что по-армянски они понимают еще лучше. Но Варданян летел вперед, хоть и не в коммуне была его остановка.

Было совершенно очевидно, что в первую очередь он отчитывался не перед жителями Ханкенди, а перед теми, кто его заслал туда. И тут имеет смысл напомнить о том, что армянский блогер Роман Багдасарян рассказал в своем очередном эфире на YouTube-канале, что сестра Варданяна "бегает по всему Еревану и рассказывает всем подряд, что он сам не хотел ехать в Карабах, а его заставили это сделать в Москве". На что это похоже? На крик Анны Сергеевны, которая пришла соблазнять Семена Горбункова в номер отеля "Атлантик" в кинокомедии "Бриллиантовая рука".

"Не виноватая я, он сам пришел!", причитала белокурая обольстительница. Варданян своими внешними и, скорее всего, хореографическими данными, сильно уступает этой даме с пониженной социальной ответственностью. Да и халата такого, как у Анны Сергеевны, у Рубена нет. Скорее всего, нет. Хотя, всякое может быть. Ну и спеть "Помоги мне, сердце гибнет!", не распугав всю округу, у него вряд ли получится.

Впрочем, он успел заявить, что сумел получить за время своего нахождения на посту "госминистра" в признанном даже Арменией, по итогам четырехсторонней встречи в Праге, территорией Азербайджана регионе нашей страны, "уникальный опыт". Рассказ о котором настолько никому не интересен даже в Ханкенди, что за два дня это интервью посмотрело порядка 6000 человек. При этом, сам YouTube-канал Варданяна имеет и того меньше, менее 5000 подписчиков!

Вот вам и рассказы про "120.000" армян, проживающих в Карабахе". Вот вам и лопнувший пузырь мифа про "невероятную популярность" Варданяна в Ханкенди и даже в Армении. При этом, как подчеркнул уже упоминавшийся выше армянский блогер Роман Багдасарян, московский засланец Рубен Карленович имеет страсть подтирать все критические комментарии в свой адрес. Такой вот откровенный политический лилипут с завышенными амбициями.

Который изрядно повеселил своей попыткой реанимировать миф о каком-то особом "духе", присущем армянам, на сей раз карабахским. Мы не раз слышали этот миф в исполнении разных армянских говорунов до 44-дневной войны. Они тогда работали языком и ртом без остановки, уверяя, что "армянский дух" обеспечит победу над Азербайджаном в новой войне. Все разумные аргументы о том, что никакой "дух" не способен противостоять гораздо более современной, мотивированной, боеспособной армии армянам не поможет, в стане неприятеля не воспринимались.

И что в итоге? С поля боя в ходе 44-дневной войны сбежало более 10.000 "духовитых" армянских дезертиров. Армия неприятеля была разгромлена, причем его потери были значительно выше азербайджанских. А главное- азербайджанская армия выполнила задачу по освобождению семи оккупированных районов нашей страны и великой Шуши. И в память об этом поражении у армян осталась фраза трагикомического Арцруна Ованнисяна про безостановочное "тактическое отступление" армии страны-оккупантов.

Поэтому априори все речи про "армянский дух" вызывают усмешку. Тем более, если эту тему решил оседлать Рубен Варданян. Тот самый, который запомнился всем тем, что выезжал из Ханкенди в машине российских миротворцев, перевозящих грязное белье. В том числе и нижнее. Персонаж, который позволил втиснуть себя между грязными трусами россиян, имеет представление не о духе, а о запахе, которые источали трусы российских миротворцев.

Он вдыхал этот, можно и так сказать, дух на протяжении всего времени своего путешествия их Ханкенди в Армению. Видимо, все это не прошло для Рубена Карленовича бесследно и безболезненно. Он стал подвержен галлюцинациям, которыми и поспешил поделиться с малочисленными зрителями телевизионного рупора карабахских армян. И это - действительно уникальный опыт. Если рассматривать случившееся, с точки зрения повышения квалификации Варданяна в качестве политического скомороха.