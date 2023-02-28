Председательством в Движении неприсоединения Азербайджан поощряет многостороннюю дипломатию

Возросший в последние годы в мире авторитет Азербайджана, превратившегося в ведущего актора в регионе, способствовал его активному участию в связях с международными организациями и их деятельности. Государства мира уже воспринимают Азербайджан как надежного, важного партнера, страну, слова которой не расходятся с делами. Неслучайно, ООН, Европейский Союз, НАТО, Организация исламского сотрудничества и другие влиятельные организации определили сотрудничество с Азербайджаном в качестве стратегического приоритета. Сегодня Азербайджан не просто представлен в ряде международных структур как государство-участник, но и принимает непосредственное участие в принятии и реализации многих решений. Вместе с тем Движение неприсоединения, являющееся важной политической платформой в налаживании и развитии плодотворного сотрудничества между 120 странами мира, переживает свой самый успешный этап именно в период председательства Азербайджана.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ вкратце рассматривает период председательства нашей страны в Движении неприсоединения.

Азербайджан с 2019 года приступил к осуществлению в течение трех лет председательства в Движении неприсоединения (ДН). В 2019 году наша страна успешно приняла саммит ДН, Президент Ильхам Алиев подчеркнул на этом мероприятии, что в период председательства Азербайджан будет защищать международное право и справедливость. Так оно и случилось. Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения спустя короткое время после членства в структуре явилось ярким примером доверия государств-участников нашей стране и роста международного авторитета Азербайджана, а также поддержки международной общественностью глобальных усилий нашей республики. Активное поощрение Азербайджаном, как председателем Движения неприсоединения многосторонней дипломатии получает одобрение мирового сообщества.

Несмотря на то, что председательство Азербайджана пришлось на период пандемии коронавируса (COVID-19), наша страна оперативно и эффективно привела свою повестку дня председательства в соответствие с новыми реалиями. Конечно, важную роль в данном процессе сыграли также инициативность, решительность и политическая воля Азербайджанского государства и Президента Ильхама Алиева. В то время, когда большинство стран мира самоизолировалось перед невиданными последствиями пандемии, Азербайджан взял на себя роль глобального лидера, стал одной из первых стран, пропагандирующих международную солидарность и сотрудничество, с тем чтобы справиться с глобальной проблемой. Так, именно под председательством Азербайджана Движение неприсоединения мобилизовало мировую общественность на борьбу с пандемией. По инициативе Президента, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева в мае 2020 года состоялся онлайн саммит ДН, посвященный борьбе с COVID-19. На саммите Президент Ильхам Алиев предложил провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную борьбе с пандемией. Это предложение получило поддержку мировой общественности, и в декабре 2020 года была успешно проведена специальная сессия. Эта специальная сессия считается самым глобальным мероприятием в области борьбы с пандемией. Одновременно наша страна как председатель ДН вела успешную борьбу с "вакцинным национализмом". По инициативе Азербайджана как в Генеральной Ассамблее ООН, так и в Совете по правам человека ООН были приняты резолюции о справедливом распределении вакцин.

Одним из самых больших успехов председательства Азербайджана является вопрос институционализации ДН. За время нашего председательства были учреждены Парламентская сеть Движения неприсоединения и Молодежная организация. 30 июня прошлого года на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященной теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития в мире", глава нашего государства рассказал о важности этой Сети, выразил уверенность в том, что это внесет вклад в солидарность между странами-членами ДН: "Будучи бывшим членом парламента Азербайджана в течение восьми лет, вашим бывшим коллегой, я хорошо знаю важность парламентской дипломатии и межпарламентских отношений. Я уверен, что наша парламентская сеть не только будет способствовать солидарности между нашими странами, но и в то же время установит тесные рабочие отношения с различными парламентскими организациями мира".

Менее чем через месяц после той конференции - в рамках Молодежного саммита Движения неприсоединения, состоявшегося в Азербайджане 25-29 июля, впервые за 61-летнюю историю Движения в Шуше была создана Молодежная организация, которая объединяет молодежь стран-участниц Движения неприсоединения. С принятием документа о создании Молодежной организации Движения неприсоединения, вошедшего в историю как Шушинский Аккорд (Шушинское соглашение), название Шуши, культурной столицы нашей страны, было вписано в историю этой престижной структуры. В рамках Шушинской сессии саммита были утверждены устав Молодежной организации Движения неприсоединения, постоянный секретариат которой будет располагаться в Баку, логотип и флаг организации. Молодежная организация предоставляет возможность представителям молодежи стран-членов Движения неприсоединения обмениваться мнениями, взглядами и перспективами на текущие вызовы и добиваться устойчивого прогресса за счет совместных ответов своих государств.

Помимо всего этого, членство и председательство в Движении неприсоединения принесли мощную международную поддержку Азербайджану в борьбе против агрессии Армении. Именно благодаря масштабной успешной международной деятельности позиция нашей страны по бывшему карабахскому конфликту получила поддержку в документах Движения. Ярким примером политической поддержки Азербайджана со стороны Движения неприсоединения можно считать тот факт, когда страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, были вынуждены отозвать проект заявления, подготовленный в годы Отечественной войны. Также предвзятые инициативы, выдвинутые против Азербайджана в Совете Безопасности ООН в 2020 и 2022 годах, были предотвращены государствами-членами Движения.

В настоящее время мир вступил в постпандемический период. На данном этапе, при успешном председательстве нашей страны, Движение неприсоединения сохраняет свою ведущую роль. В 2021 году на мероприятии в Белграде, посвященном 60-летию образования ДН, Президент Ильхам Алиев выступил с предложением провести встречу высокого уровня стран ДН для обсуждения постпандемического периода. В соответветствии с этим, 2 марта этого года в нашей стране состоится встреча уровня Саммита, посвященная постпандемии. В мероприятии планируется участие ряда стран ДН, глав государств и правительств государств-наблюдателей и стран, приглашённых в качестве гостей, других официальных лиц, а также руководителей международных организаций. Основная цель мероприятия - обсуждение важных вопросов, актуальных в постпандемический период. То есть тематика касается не только вопроса пандемии, а скорее проблем постпандемического мира. В настоящее время формируется новый миропорядок. В этом контексте международный мир и безопасность, несостоятельность международного права, неэффективность международных организаций, нарастание противоречий между Востоком и Западом и определение места стран ДН в новом миропорядке, где доминирует менталитет "холодной войны", станут главными темами обсуждений.

Кроме того, в ходе саммита планируется обсудить такие вопросы, как активизация усилий по достижению Целей устойчивого развития ООН, продовольственная безопасность и изменение климата. В связи с российско-украинской войной некоторые страны Движения неприсоединения стали сталкиваться с более серьезными угрозами в сфере продовольственной безопасности.

Азербайджан одержал историческую Победу во Второй Карабахской войне и в настоящее время восстанавливает за счет своих сил освобожденные территории. Несмотря на то, что на все это уходит много времени, энергии, финансовых и человеческих ресурсов, Азербайджан не довольствуется только своими внутренними вопросами, он гибко реагирует и на глобальные вопросы, выступает с инициативами и сохраняет свое лидерство и в постпандемический период. Этот саммит, в свою очередь, является еще одним ярким показателем активной, инициативной и гибкой внешней политики Президента, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева. В результате полного доверия стран Движения неприсоединения к Азербайджану, по единодушному мнению государств-членов, председательство нашей страны в организации было продлено еще на год, то есть до конца 2023 года. Это еще раз показывает, что Азербайджан вносит важный вклад в деятельность организации.

Таким образом, мы можем сказать, что проведение в очередной раз в Азербайджане важного мероприятия, на которой будут обсуждаться глобальные вопросы, вместе с тем, свидетельствует о том значении, которое наша страна придает мультилатерализму и глобальной солидарности.