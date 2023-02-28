Азербайджанские военнослужащие уничтожили цели "противника"

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, выполнены практические упражнения стрельб из гранатометов и снайперских винтовок, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"До начала стрельб личному составу были разъяснены правила безопасности, военнослужащие выполнили нормативы по занятию огневой позиции и приведению оружия в боевое состояние. Затем военнослужащие различных категорий успешно выполнили на тренировочных площадках задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника. Основной целью занятий является повышение боевой готовности подразделений путем совершенствования практических навыков личного состава и навыков ведения огня", - говорится в сообщении ведомства.