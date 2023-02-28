Lagazetteaz.fr опубликовала интервью посла Азербайджана во Франции израильскому телеканалу
Учрежденная АМИ Trend во Франции газета "Lagazetteaz.fr" опубликовала интервью посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой израильскому телеканалу "i24NEWS" относительно ситуации на Кавказе, об антисемитизме, отношениях Азербайджана и Израиля, передает Day.Az.
В статье, со ссылкой на интервью посла, отмечается, что отсутствие антисемитизма в Азербайджане доказывает силу глубоко светской модели государства, уважающего убеждения и происхождение каждого.
"Лейла Абдулаева, прибывшая в Париж четыре месяца назад, чтобы приступить к исполнению своей новой должности - посла Азербайджана во Франции, выбрала для своего первого телевизионного выступления телеканал i24NEWS. Дипломат ответила на вопросы Жан-Шарля Бануна в программе "Prime" телеканала по таким вопросам, как мирный договор с Арменией, отношения с Израилем, текущая ситуация с Ираном и т.д", - говорится в статье.
"В последние дни наблюдается восстановление контактов между Арменией и Азербайджаном четыре месяца спустя, лидеры двух стран встретились на Мюнхенской конференции по безопасности с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Мы приветствуем восстановление диалога, это единственный способ для достижения устойчивого мира в регионе",- говорится в статье относительно отношения Лейлы Абдулаевой по этому вопросу.
"Против Азербайджана выдвигаются необоснованные обвинения. Азербайджан, является страной, которая десятилетиями страдала от нарушения территориальной целостности", - добавила Абдуллаева в интервью.
Также было подчеркнуто, что посол, отвечая на вопрос об открытии посольства Азербайджана в Израиле, выдвинула на первый план многолетние дружеские отношения между Иерусалимом и Баку.
"В прошлом году мы отметили 30-летие дипломатических отношений между нашими странами, у нас имеются тесные исторические связи, и открытие посольства сыграет важную роль в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений", - сказала она.
Полная версия интервью доступна по ссылке.
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