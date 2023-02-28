https://news.day.az/politics/1542150.html В воинских частях Азербайджана проводится обучение минно-розыскным операциям - ФОТО
В воинских частях Азербайджана проводится обучение минно-розыскным операциям - ФОТО
В настоящее время в воинских частях осуществляется обучение гуманитарному разминированию и зачистке территорий боевых действий и международным операциям по разминированию в целом.
Как сообщает во вторник сотрудник Trend, командированный в Агдам, об этом сказал главный специалист отдела оперативного управления, обучения и методического обеспечения Агентства Азербайджана по разминированию Муса Мамедов, передает Day.Az.
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