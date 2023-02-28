Командированный в Турцию военно-медицинский персонал вернулся в Азербайджан

Военно-медицинский персонал азербайджанской армии, командированный в Турцию по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, завершил свою деятельность в Кахраманмараше и вернулся на родину.

Как сообщили во вторник Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, наши военные врачи во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения и ВС Турции оказали медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения в братской стране.

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