https://news.day.az/politics/1542161.html Командированный в Турцию военно-медицинский персонал вернулся в Азербайджан - ФОТО
Командированный в Турцию военно-медицинский персонал вернулся в Азербайджан - ФОТО
Военно-медицинский персонал азербайджанской армии, командированный в Турцию по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, завершил свою деятельность в Кахраманмараше и вернулся на родину.
Как сообщили во вторник Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, наши военные врачи во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения и ВС Турции оказали медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения в братской стране.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре