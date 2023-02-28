https://news.day.az/politics/1542165.html Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан
Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан
2 марта президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши совершит официальный визит в Азербайджан для выступления на саммите Движения неприсоединения, посвященном постковидному восстановлению.
Как сообщили во вторник Day.Az в ООН, Кёрёши подчеркнет необходимость "новой реальности", основанной на научном подходе, инновациях, технологиях и цифровизации, в то время как мир преодолевает последствия пандемии COVID-19.
В Азербайджане ожидаются его встречи на высшем уровне. Визит Кёрёши в нашу страну завершится 3 марта.
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