Макрон признал провал Франции в Африке

Автор: Мехти Ахмедзаде

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что "реорганизует" военные базы в Африке. Об этом он сообщил перед туром по африканским странам. Слово реорганизация, конечно, звучит красиво, но по факту Париж потерпел очередной провал, в результате которого пришлось сократить военное присутствие, либо убрать его вовсе.

Во время своей речи в понедельник Макрон утверждал, что Франция не закроет свои базы, но что они будут "африканизированы" и превращены в "академии" или базы, которыми совместно управляют французская и африканская армии. Это заявление было сделано сразу после ухудшения отношений с несколькими африканскими странами.

"Базы в том виде, в каком они существуют сейчас, - это наследие прошлого", - сказал Макрон.

Наследие прошлого, господин президент, это колониализм. Может быть, Франция и не хочет быть "козлом отпущения" в современную эпоху, но то, как фразировал свои заявления французский лидер, говорит о том, что от старых замашек Париж отказываться не собирается.

В свою очередь, африканские страны критикуют Францию за то, что она не может выполнить свои обязательства. Антифранцузские настроения накаляются в бывших французских колониях Мали и Буркина-Фасо после военных переворотов, которые привели к конфликту с Парижем. Напомним, что французские войска были выведены из Мали в прошлом году после того, как военное руководство страны начало сотрудничать с Россией.

В январе Буркина-Фасо дала Франции один месяц на вывод своих войск, а в феврале официально прекратила французские военные операции в стране.

В последнее время Макрон пытается играть роль одного из главных защитников демократических ценностей, яростно осуждая Россию, хотя всем известно, что сама Франция является далеко не "белой и пушистой", ведь ни для кого не секрет, что, начиная с XVII века и до конца 60-х годов, нынешняя страна "багетов и круассанов" нещадно обирала свои колонии в Африке, обрекая жителей континента на голод и нищету. И сегодня мало что изменилось.

Франция по-прежнему является страной-хищницей, а ее власти - эксплуататорами. Чего только стоит кабальный договор, согласно которому 14 стран Африканского континента должны хранить 85% своих финансовых резервов в Нацбанке Франции. При этом если какое-то из вышеупомянутых государств выразит недовольство и пойдет против "французских партнеров", то сразу же лишится своих золотовалютных запасов, которые моментально будут заморожены. И это еще не худший вариант.

Для того, чтобы понять, благодаря чему (точнее, за чей счет) Франция стала "развитой демократической страной", достаточно привести высказывание ее 22-го президента.

"Без Африки Франция скатилась бы до уровня стран третьего мира", - заявил однажды Жак Ширак.

По сей день Париж использует различные юридические и бюрократические уловки, чтобы отбирать у африканцев их несметные богатства, обрекая жителей этих стран на нищету. Именно поэтому военное присутствие "реорганизурется", а не выводится вовсе. Примечательно, что по пути Африки скоро пойдет и Армения, которая впустила на свою территорию жандармов.

Как пишет Le Monde, если в 1985 году Франция занимала 15%-ую долю африканского рынка, а Китай - 5%-ую. Спустя почти 25 лет все стало ровно наоборот.

Понятное дело, что Парижу приходится выбирать стратегию лавирования, чтобы сохранить остатки своего политико-экономического влияния на Африканском континенте. В начале марта состоится очередное турне Макрона по континенту, что говорит о том, что за кулисами он пытается оказать политическое давление на страны, взаимодействующие с Россией и Китаем. Но вряд ли получится, так как этого мало, чтобы африканцы порвали с ними связи. Во всяком случае, оградить рост влияния Пекина в экономике африканских стран невозможно физически. Поскольку зачастую он предлагает им в несколько раз более дешевые товары, нежели французские - при одновременном улучшении их прежде сомнительного качества.

В этих условиях Париж, конечно, может прибегнуть к своему старому методу управления франкофонной Африкой путем свержения неугодных режимов. Но делать это в условиях все более активной политики многочисленных конкурентов становится все сложнее. Особенно в условиях вывода и сокращения военного присутствия.

Шаги Макрона могут сыграть с ним злую шутку. Что бы ни предпринял французский президент, факты налицо - Франция ослабла. Следствием чего и служит утрата ею прежних позиций в Африке.