https://news.day.az/politics/1542184.html Армения демонстрирует неконструктивную позицию по работе над мирным договором - Джейхун Байрамов
Армения демонстрирует неконструктивную позицию по работе над мирным договором - Джейхун Байрамов
Была отмечена и подчеркнута важность трехсторонних заявлений. Со своей стороны мы проинформировали российских партнеров о ситуации по некоторым треком. С сожалением была отмечена продолжающаяся неконструктивная позиция армянской стороны по работе над мирным договором.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.
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