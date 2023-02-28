Байрамов об акциях экоактивистов на Лачинской дороге

Акция экоактивистов Азербайджана на Лачинской дороге связана с грубым нарушением армянской стороной правил ее использования.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, Армения пытается возложить всю ответственность на Россию и Азербайджан и ввести в заблуждение международное сообщество, отказываясь от конструктивного диалога.

"Азербайджан с первых дней заявил, что будет делать все возможное для предотвращения гуманитарных последствий для армянского населения, живущих в Карабахе. Несмотря на сложности мы остаемся привержены мирной позиции", - отметил он.