Байрамов об акциях экоактивистов на Лачинской дороге
Акция экоактивистов Азербайджана на Лачинской дороге связана с грубым нарушением армянской стороной правил ее использования.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.
По его словам, Армения пытается возложить всю ответственность на Россию и Азербайджан и ввести в заблуждение международное сообщество, отказываясь от конструктивного диалога.
"Азербайджан с первых дней заявил, что будет делать все возможное для предотвращения гуманитарных последствий для армянского населения, живущих в Карабахе. Несмотря на сложности мы остаемся привержены мирной позиции", - отметил он.
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