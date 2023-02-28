https://news.day.az/politics/1542186.html Россия высоко оценивает двусторонние политические связи с Азербайджаном - Лавров
Россия высоко оценивает двусторонние политические связи с Азербайджаном - Лавров
Россия высоко оценивает двусторонние политические связи с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По его словам, в Азербайджане обсуждены вопросы стратегического партнерства как в двустороннем так и в региональном форматах.
"Мы высоко оцениваем двусторонние политические связи Азербайджана и России. Только в прошлом году наши президенты встречались 7 раз и провели 12 телефонных разговоров", - отметил Лавров.
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