https://news.day.az/politics/1542188.html Сколько мин обнаружено на автодороге Агдам-Хиндарх-Агджабеди? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Сколько мин обнаружено на автодороге Агдам-Хиндарх-Агджабеди? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
На автомобильной дороге Агдам-Хиндарх-Агджабеди продолжаются работы по разминированию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня журналистам в Агдаме менеджер операционного подразделения компании "Safe Point", занимающейся реализацией проекта по разминированию автомобильной дороги Агдам-Хиндарх-Агджабеди Руслан Мурадов.
По его словам, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, дорога должна быть очищена и введена в эксплуатацию.
"На этой территории было обнаружено более 250 мин различных типов и большое количество неразорвавшихся боеприпасов", - отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре