Сколько мин обнаружено на автодороге Агдам-Хиндарх-Агджабеди?

На автомобильной дороге Агдам-Хиндарх-Агджабеди продолжаются работы по разминированию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня журналистам в Агдаме менеджер операционного подразделения компании "Safe Point", занимающейся реализацией проекта по разминированию автомобильной дороги Агдам-Хиндарх-Агджабеди Руслан Мурадов.

По его словам, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, дорога должна быть очищена и введена в эксплуатацию.

"На этой территории было обнаружено более 250 мин различных типов и большое количество неразорвавшихся боеприпасов", - отметил он.