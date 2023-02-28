Лавров о мирном соглашении между Баку и Ереваном

Россия готова содействовать достижению мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Россия рассматривает и сотрудничество в формате 3+3.

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