https://news.day.az/politics/1542202.html Армения не изложила четкой позиции по поводу встречи в Москве с Азербайджаном - Лавров
Армения не изложила четкой позиции по поводу встречи в Москве с Азербайджаном - Лавров
Азербайджан выразил готовность к проведению очередной встречи в Москве с армянской стороной.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По его словам, такое соглашение со стороны Баку уже получена, армянская сторона не отказывается, но и четкой позиции не изложила.
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