Армения не изложила четкой позиции по поводу встречи в Москве с Азербайджаном

Азербайджан выразил готовность к проведению очередной встречи в Москве с армянской стороной.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, такое соглашение со стороны Баку уже получена, армянская сторона не отказывается, но и четкой позиции не изложила.