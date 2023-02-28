Около 25 процентов Агдамского района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Trend, об этом сообщил журналистам председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов, передает Day.Az.

По его словам, за прошедшие годы в Агдамском районе было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 16 тысяч гектаров территорий.

"В соответствии с планом этого года еще более 10 тысяч гектаров будут расчищены и переданы в пользование", - отметил председатель.