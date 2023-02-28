https://news.day.az/politics/1542212.html Около 25 процентов Агдамского района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов
Около 25 процентов Агдамского района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов
Около 25 процентов Агдамского района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает командированный в Агдам корреспондент Trend, об этом сообщил журналистам председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов, передает Day.Az.
По его словам, за прошедшие годы в Агдамском районе было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 16 тысяч гектаров территорий.
"В соответствии с планом этого года еще более 10 тысяч гектаров будут расчищены и переданы в пользование", - отметил председатель.
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