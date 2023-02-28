Лачинская дорога должна быть исключительно использована для перевозки гуманитарных грузов

Лачинская дорога должна быть исключительно использована для перевозки гуманитарных грузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня мы работаем над разрешением этих вопросов" - отметил он.

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