https://news.day.az/politics/1542213.html Лачинская дорога должна быть исключительно использована для перевозки гуманитарных грузов – Лавров
Лачинская дорога должна быть исключительно использована для перевозки гуманитарных грузов – Лавров
Лачинская дорога должна быть исключительно использована для перевозки гуманитарных грузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Сегодня мы работаем над разрешением этих вопросов" - отметил он.
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