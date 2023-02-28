Позиция Армении по поводу налаживания отношений с Азербайджаном стала более деструктивной после начала работы миссии ЕС

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

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