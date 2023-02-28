Российские экономические операторы готовы и далее активно включаться в восстановление территорий Азербайджана

Российские экономические операторы готовы и далее активно включаться в постконфликтное восстановление территорий Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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