https://news.day.az/politics/1542223.html Российские экономические операторы готовы и далее активно включаться в восстановление территорий Азербайджана – Лавров
Российские экономические операторы готовы и далее активно включаться в восстановление территорий Азербайджана – Лавров
Российские экономические операторы готовы и далее активно включаться в постконфликтное восстановление территорий Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре