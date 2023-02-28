Лавров назвал время проведения 21-го заседания российско-азербайджанской межправительственной комиссии

21-е заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству запланировано на апрель этого года в Москве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

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