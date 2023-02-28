Отношения между Азербайджаном и РФ вышли на стратегический уровень.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на открытии конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

"Наши отношения с Россией- стратегические, где базисом служит взаимопонимание лидеров обеих государств", - сказал он.

Новость обновляется