https://news.day.az/politics/1542234.html Отношения между Азербайджаном и РФ вышли на стратегический уровень - Джейхун Байрамов
Отношения между Азербайджаном и РФ вышли на стратегический уровень - Джейхун Байрамов
Отношения между Азербайджаном и РФ вышли на стратегический уровень.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на открытии конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета.
"Наши отношения с Россией- стратегические, где базисом служит взаимопонимание лидеров обеих государств", - сказал он.
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